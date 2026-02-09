ВСУ ликвидировали еще почти 1300 оккупантов РФ
ВСУ ликвидировали еще почти 1300 оккупантов РФ

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 9 февраля 2026 года на войне против Украины составляют около 1 247 580 человек, в том числе 1 250 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • За период с 24 февраля 2022 по 9 февраля 2026 года ВСУ уничтожили около 1,2 млн. оккупантов из России.
  • Белые каски продолжают успешно действовать, ликвидируя почти 1300 человек за последние сутки.
  • Армия РФ понесла серьезные потери в виде утрат танков, артиллерии, самолетов и другой военной техники.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 654 (+3),

  • боевых бронированных машин — 24 013 (+3),

  • артиллерийских систем — 37 056 (+12),

  • РСЗО — 1 637 (+0),

  • средств ПВО — 1 295 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 127 962 (+413),

  • крылатых ракет — 4 270 (+1),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 77 552 (+113),

  • специальной техники — 4069 (+0).

Данные уточняются.

