ВСУ ликвидировали еще почти 1300 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 9 февраля 2026 года на войне против Украины составляют около 1 247 580 человек, в том числе 1 250 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- За период с 24 февраля 2022 по 9 февраля 2026 года ВСУ уничтожили около 1,2 млн. оккупантов из России.
- Белые каски продолжают успешно действовать, ликвидируя почти 1300 человек за последние сутки.
- Армия РФ понесла серьезные потери в виде утрат танков, артиллерии, самолетов и другой военной техники.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 654 (+3),
боевых бронированных машин — 24 013 (+3),
артиллерийских систем — 37 056 (+12),
РСЗО — 1 637 (+0),
средств ПВО — 1 295 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 127 962 (+413),
крылатых ракет — 4 270 (+1),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 77 552 (+113),
специальной техники — 4069 (+0).
Данные уточняются.
