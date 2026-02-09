ЗСУ ліквідували ще майже 1300 окупантів РФ
ЗСУ ліквідували ще майже 1300 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 247 580 осіб, зокрема 1 250 осіб — за минулу добу.

Головні тези:

  • ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів РФ, зокрема майже 1300 осіб за останню добу.
  • Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною становлять близько 1,2 млн осіб.
  • Армія РФ втратила значну кількість військової техніки, включаючи танки, артилерію, авіацію та інше.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 654 (+3),

  • бойових броньованих машин — 24 013 (+3),

  • артилерійських систем — 37 056 (+12),

  • РСЗВ — 1 637 (+0),

  • засобів ППО — 1 295 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 127 962 (+413),

  • крилатих ракет — 4 270 (+1),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 77 552 (+113),

  • спеціальної техніки — 4 069 (+0).

Дані уточнюються.

