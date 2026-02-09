ЗСУ ліквідували ще майже 1300 окупантів РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 247 580 осіб, зокрема 1 250 осіб — за минулу добу.
Головні тези:
- ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів РФ, зокрема майже 1300 осіб за останню добу.
- Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною становлять близько 1,2 млн осіб.
- Армія РФ втратила значну кількість військової техніки, включаючи танки, артилерію, авіацію та інше.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 654 (+3),
бойових броньованих машин — 24 013 (+3),
артилерійських систем — 37 056 (+12),
РСЗВ — 1 637 (+0),
засобів ППО — 1 295 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 127 962 (+413),
крилатих ракет — 4 270 (+1),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 77 552 (+113),
спеціальної техніки — 4 069 (+0).
Дані уточнюються.
