ЗСУ відбили 74 штурми окупантів РФ від початку доби

Противник не припиняє спроб атакувати в глибину території України. Сили оборони стримують окупантів, завдаючи їм значних втрат. Від початку доби кількість ворожих атак складає 74.
Головні тези:
- Українські Збройні сили відбили 74 штурми російських окупантів з початку доби.
- Ситуація на фронті напружена: противник не припиняє спроб атакувати в глибину території України.
Актуальна ситуація на фронті 9 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 09.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку ворог намагається просуватися в районах Піщаного та Довгенького. Боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Новоселівки. Одна атака триває.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки. Одне з семи боєзіткнень продовжується.
На Краматорському напрямку противник атакував у районі Ступочок.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Степанівки та Іллінівки. Триває одна атака.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак.
На Олександрівському напрямку агресор атакував у бік Новохатського. Активних боєзіткнень наразі немає. Ворог завдав авіаударів у районах Коломійців та Лісного.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 12 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Діброви, Чарівного та Воздвижівки.
На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Малих Щербаків.
