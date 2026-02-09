ВСУ отразили 74 штурма оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий вблизи Константиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Степановки и Ильиновки. Продолжается одна атака.

На Краматорском направлении противник атаковал в районе Ступочек.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Озерного, Дроновки, Закотного и Платоновки. Одно из семи боеприкосновений продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышева и Новоселовки. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении враг пытается продвигаться в районах Песчаного и Довгенького. Боестолкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боеприкосновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 32 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Софиевки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Филиала и Дачного. Силы обороны сдерживают давление, уже отражены 29 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал в сторону Новохатского. Активных боестолкновений пока нет. Враг нанес авиаудары в районах Коломийцев и Лесного.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 12 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Дибровы, Волшебного и Воздвижовки.