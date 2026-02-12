ЗСУ відбили 60 атак армії РФ від початку доби

Противник не припиняє спроб просуватися вглиб території України. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби кількість боєзіткнень складає 60.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили 60 атак армії РФ з початку доби, завдаючи ворогу значних втрат.
- На різних напрямках ворог здійснив обстріли та атаки на населені пункти та позиції українських військ.
- Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ показує, що війська оборони успішно стримують просування ворога.
Актуальна ситуація на фронті 12 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 12.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеарльним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Колодязне. Одна спроба ворога покращити свої позиції триває.
На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Середнього.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Свято-Покровського. Боєзіткнення триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Триває одна атака.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки. Сили оборони стримують окупантів, уже зупинено 23 атаки.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного і Рибного. Ворог завдав авіаударів по районах Кам’янки, Верхньої Терси, Воздвижівки, Барвінівки та Лугівського.
