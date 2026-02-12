ЗСУ відбили 60 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 12.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеарльним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Колодязне. Одна спроба ворога покращити свої позиції триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Середнього.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Свято-Покровського. Боєзіткнення триває.