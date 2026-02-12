ВСУ отразили 60 атак армии РФ с начала суток

Противник не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. С начала суток количество боеприкосновений составляет 60.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили 60 атак армии РФ, нанеся врагу значительные потери.
- Противник осуществил обстрелы и атаки на населенные пункты и позиции украинских войск в различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 12 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеарльным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боеприкосновение.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодязное. Одна попытка врага улучшить свои позиции продолжается.
На Купянском направлении враг однажды пытался продвигаться в районе Песчаного.
На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставков и Среднего.
На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Свято-Покровского. Боестолкновение продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки. Продолжается одна атака.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки. Силы обороны сдерживают оккупантов, уже остановлены 23 атаки.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного и Рыбного. Враг нанес авиаудары по районам Каменки, Верхней Терсы, Воздвижовки, Барвиновки и Луговского.
