ВСУ отразили 60 атак армии РФ с начала суток
ВСУ отразили 60 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Противник не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. С начала суток количество боеприкосновений составляет 60.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно отразили 60 атак армии РФ, нанеся врагу значительные потери.
  • Противник осуществил обстрелы и атаки на населенные пункты и позиции украинских войск в различных направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 12 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеарльным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боеприкосновение.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодязное. Одна попытка врага улучшить свои позиции продолжается.

  • На Купянском направлении враг однажды пытался продвигаться в районе Песчаного.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставков и Среднего.

  • На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Свято-Покровского. Боестолкновение продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки. Продолжается одна атака.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки. Силы обороны сдерживают оккупантов, уже остановлены 23 атаки.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Железнодорожного и Рыбного. Враг нанес авиаудары по районам Каменки, Верхней Терсы, Воздвижовки, Барвиновки и Луговского.

