ВСУ отразили 60 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 12.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеарльным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боеприкосновение.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодязное. Одна попытка врага улучшить свои позиции продолжается.

На Купянском направлении враг однажды пытался продвигаться в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставков и Среднего.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Свято-Покровского. Боестолкновение продолжается.