ВСУ отразили почти 60 атак армии РФ с начала суток

С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Вооруженные Силы Украины успешно отразили почти 60 атак армии Российской Федерации на разных направлениях.
- Противники пытались продвинуться на позиции украинских войск в различных населенных пунктах, однако силы обороны сдерживают давление.
Актуальная ситуация на фронте 13 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение с врагом, противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в районах Грековки и Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий, вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и сторону Константиновки, Степановки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новое. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 14 атак.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Железнодорожное. Шесть боеприкосновений еще продолжаются.
В Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в сторону Приморского. Авиаудара управляемыми авиабомбами испытал район населенного пункта Запорожец.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-