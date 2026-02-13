ВСУ отразили почти 60 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в районах Грековки и Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение с врагом, противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий, вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и сторону Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новое. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 14 атак.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Железнодорожное. Шесть боеприкосновений еще продолжаются.