ВСУ отразили почти 60 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили почти 60 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • Вооруженные Силы Украины успешно отразили почти 60 атак армии Российской Федерации на разных направлениях.
  • Противники пытались продвинуться на позиции украинских войск в различных населенных пунктах, однако силы обороны сдерживают давление.

Актуальная ситуация на фронте 13 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 13.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение с врагом, противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков в районах Грековки и Дробышево. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки. Два боестолкновения еще продолжаются.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий, вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и сторону Константиновки, Степановки.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новое. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 14 атак.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Железнодорожное. Шесть боеприкосновений еще продолжаются.

  • В Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в сторону Приморского. Авиаудара управляемыми авиабомбами испытал район населенного пункта Запорожец.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 74 штурма оккупантов РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 65 артсистем РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 60 атак армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?