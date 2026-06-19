Силы обороны Украины поразили железнодорожные мосты в Крыму и ряд военных объектов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили железнодорожные мосты в Крыму и ряд военных объектов РФ

Генштаб ВСУ
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Генштаб заявил о поражении железнодорожных мостов в Крыму и других целях РФ. Имеются результаты ударов Украины по Московскому НПЗ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины атаковали железнодорожные мосты в Крыму и военные объекты РФ, включая Московский НПЗ.
  • Имеются данные о поражении железнодорожных мостов в Раздольном и Владиславовке на оккупированных территориях.

Новая "бавовна" от Сил обороны Украины

18 июня и в ночь на 19 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины избивали по ряду объектов российского агрессора.

В частности, поражены железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки на временно оккупированных территориях АР Крым.

Указанные объекты использовались врагом для обеспечения военных перевозок и поставок российской оккупационной армии.

Также поражен район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Северодонецка Луганской области и состав горюче-смазочных материалов в Мариуполе Донецкой области.

Также нанесено поражение пунктам управления БпЛА окупантов в районах Покровска, Воскресенка и Северска Донецкой области, Новоивановки на Запорожье, а также Малеевки на Днепропетровщине.

Подтверждено поражение 18 июня 2026 комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ.

Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.

Силы обороны Украины продлят системные меры по поражению до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

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