Силы обороны Украины поразили железнодорожные мосты в Крыму и ряд военных объектов РФ

Генштаб заявил о поражении железнодорожных мостов в Крыму и других целях РФ. Имеются результаты ударов Украины по Московскому НПЗ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины атаковали железнодорожные мосты в Крыму и военные объекты РФ, включая Московский НПЗ.
- Имеются данные о поражении железнодорожных мостов в Раздольном и Владиславовке на оккупированных территориях.
Новая "бавовна" от Сил обороны Украины
18 июня и в ночь на 19 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины избивали по ряду объектов российского агрессора.
В частности, поражены железнодорожные мосты в районах Раздольного и Владиславовки на временно оккупированных территориях АР Крым.
Указанные объекты использовались врагом для обеспечения военных перевозок и поставок российской оккупационной армии.
Также поражен район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Северодонецка Луганской области и состав горюче-смазочных материалов в Мариуполе Донецкой области.
Также нанесено поражение пунктам управления БпЛА окупантов в районах Покровска, Воскресенка и Северска Донецкой области, Новоивановки на Запорожье, а также Малеевки на Днепропетровщине.
Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.
Силы обороны Украины продлят системные меры по поражению до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
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