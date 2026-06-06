Генштаб подтвердил поражение нефтяной инфраструктуры РФ и пунктов управления дронами на ВОТ

5 июня и в ночь на 6 июня 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных военных и логистических объектов российских оккупационных войск.

Поражено:

нефтебаза "Петергофская" (г. Ломоносов, Ленинградская область, рф): зафиксировано попадание, взрыв и возгорание на объекте;

нефтяной терминал "Несте" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано возгорание в районе терминала, результаты поражения уточняются. Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Одноразовый объем хранения — 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов.

командно-наблюдательный пункт подразделения противника в районе Малиновки (Белгородская область, РФ) и состава материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.

пункты управления БПЛА противника в районах Воскресенко и Отрадного Донецкой области, а также Новофедоровки и Железнодорожного Запорожской области.