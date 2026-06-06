Генштаб подтвердил поражение нефтяной инфраструктуры РФ и пунктов управления дронами на ВОТ

Силы обороны Украины поразили нефтяную инфраструктуру Ленинградской области и другие объекты врага. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтяной инфраструктуре и пунктам управления дронами вражеских войск.
- Генштаб ВСУ подтвердил поражение важных военных и логистических объектов российских оккупационных войск.
Новая "бавовна" от Сил обороны Украины
5 июня и в ночь на 6 июня 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных военных и логистических объектов российских оккупационных войск.
Поражено:
нефтебаза "Петергофская" (г. Ломоносов, Ленинградская область, рф): зафиксировано попадание, взрыв и возгорание на объекте;
нефтяной терминал "Несте" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано возгорание в районе терминала, результаты поражения уточняются. Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Одноразовый объем хранения — 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов.
командно-наблюдательный пункт подразделения противника в районе Малиновки (Белгородская область, РФ) и состава материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.
пункты управления БПЛА противника в районах Воскресенко и Отрадного Донецкой области, а также Новофедоровки и Железнодорожного Запорожской области.
районы сосредоточения личного состава противника вблизи Покровска и Родинского Донецкой области, Петропавловки Харьковской области, а также Теткиного и Анатольевки Курской области (рф).
Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины.
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