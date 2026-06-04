Генштаб подтвердил поражение корабля, порохового завода и складов БК армии РФ

Силами обороны Украины поражен сторожевой корабль, пороховой завод и склады противника. Уточнены результаты поражения нефтяного терминала "Санкт-Петербург". Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно нанесли удары по сторожевому кораблю, пороховому заводу и складам боеприпасов врага.
- Генштаб подтвердил результаты поражения нефтяного терминала в Санкт-Петербурге и другие объекты на территории РФ.
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3 июня и в ночь на 4 июня 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
Поражены:
пограничный сторожевой корабль проекта 10410 (шифр "Светляк") в акватории Азовского моря, масштабы ущерба уточняются;
район сосредоточения вооружения и военной техники врага вблизи Новоегоровки (Харьковская область) и пункт управления противника в Очеретино (Донецкая область);
склад боеприпасов в районе Гринталя (Донецкая область) и склады горюче-смазочных материалов в Симферополе (АР Крым) и Мелитополе (Запорожская область).
территорию филиала ООО "Гефест-М" — пороховый завод "Эластик" в Рязанской области: начался пожар на площади более 400 м.кв.
По результатам дополнительного анализа результатов установлено, что 3 июня в районе нефтяного терминала "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) уничтожен один резервуар и повреждены шесть резервуаров и две технические эстакады.
Также подтверждено возгорание складского помещения площадью более 200 кв. на предприятии по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод "Прогресс" в Тамбовской области РФ.
Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры по принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
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