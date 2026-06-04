Генштаб підтвердив ураження корабля, порохового заводу та складів БК армії РФ

Силами оборони України уражено сторожовий корабель, пороховий завод та склади противника. Уточнено результати ураження нафтового терміналу "Санкт-Петербург". Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Силами оборони України нанесено удари по сторожовому кораблю, пороховому заводу та складам ворога.
- Уточнено масштаби збитків після уражень у різних районах, включаючи Азовське море, Харківську та Донецьку області.
Генштаб підтвердив нову “бавовну” на ТОТ і на території РФ
3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора.
Уражені:
прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря, масштаби збитків уточнюються;
район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки (Харківська область) і пункт управління противника в районі Очеретиного (Донецька область);
склад боєприпасів у районі Грінталя (Донецька область) та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі (АР Крим) і Мелітополі (Запорізька область).
територію філіалу ТОВ "Гефест-М" — пороховий завод "Еластік" у Рязанській області: розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.
За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.
Також підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мичуринский завод “Прогресс” у Тамбовській області РФ.
Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.
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