Генштаб підтвердив ураження корабля, порохового заводу та складів БК армії РФ

Силами оборони України уражено сторожовий корабель, пороховий завод та склади противника. Уточнено результати ураження нафтового терміналу "Санкт-Петербург". Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Генштаб підтвердив нову “бавовну” на ТОТ і на території РФ

3 червня та у ніч на 4 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора.

Уражені:

прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 (шифр "Светляк") в акваторії Азовського моря, масштаби збитків уточнюються;

район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки (Харківська область) і пункт управління противника в районі Очеретиного (Донецька область);

склад боєприпасів у районі Грінталя (Донецька область) та склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі (АР Крим) і Мелітополі (Запорізька область).

територію філіалу ТОВ "Гефест-М" — пороховий завод "Еластік" у Рязанській області: розпочалася пожежа на площі понад 400 м.кв.

За результатами додаткового аналізу результатів встановлено, що 3 червня у районі нафтового терміналу "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, РФ) знищено один резервуар і пошкоджено шість резервуарів та дві технічних естакади.

Також підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 м. кв. на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мичуринский завод “Прогресс” у Тамбовській області РФ.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.