Генштаб підтвердив ураження оборонного підприємства та командних пунктів армії РФ
Силами оборони України уражено підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї, командні пункти та жива сила ворога.

Головні тези:

  • Українські війська уражали оборонне підприємство та командні пункти армії РФ, використовуючи власні розробки з високоточної зброї.
  • Підприємство «Ангстрєм» в Московській області, спеціалізуючись на виробництві мікросхем для високоточної зброї, було уражено, що може значно ускладнити виробництво радіоелектроніки для армії РФ.

ЗСУ уразили оборонний завод та командні пункти армії РФ

16-го та в ніч на 17 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора.

Для ураження цілей у Московській області використовувались українські розробки — RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" тощо.

За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412 окремої бригади безпілотних систем, 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19 ракетної бригади "Свята Варвара", 1-го Окремого центру безпілотних систем й іншим представникам Збройних Сил України і всіх Сил безпеки та оборони України.

Так, зокрема уражено підприємство “Ангстрєм” у Зеленограді Московської області рф, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї.

На території об’єкта зафіксовано пожежу.

Підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога.

Також у Московській області уражено насосну станцію "Солнечногорская", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема, і для російської армії.

Зафіксовано пожежу на території об'єкту.

Серед іншого уражено командний пункт противника у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА ворога у районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині.

Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинському Курської області РФ, а також по двох зосередженнях окупантів у районі Новоекономічного на Донеччині.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України.

