Генштаб підтвердив ураження засобів ППО, РЛС та логістичних об’єктів армії РФ

Силами оборони України уражено засоби ППО і зв'язку, РЛС "Ястреб" та логістичні об’єкти противника.

Нова “бавовна” у Росії та на ТОТ

Вчора та у ніч на 14 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Старого Оскола та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області рф.

Крім того, уражено мобільний комплекс зв’язку “Редут-2УС” у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.