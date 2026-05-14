Генштаб підтвердив ураження засобів ППО, РЛС та логістичних об’єктів армії РФ

Силами оборони України уражено засоби ППО і зв'язку, РЛС "Ястреб" та логістичні об’єкти противника.
Головні тези:
- Українські війська ударили по засобах ППО, РЛС та логістичних об’єктах армії РФ
- Результативні удари були завдані по різних об’єктах у різних регіонах, включаючи Російську Федерацію.
Нова “бавовна” у Росії та на ТОТ
Вчора та у ніч на 14 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Крім того, уражено мобільний комплекс зв’язку “Редут-2УС” у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області.
Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на ТОТ АР Крим та ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області.
