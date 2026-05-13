Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу та пунктів управління армії РФ

Сили оборони України уразили нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”, пункти управління та зосередження живої сили противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нова “бавовна” на “Таманьнефтегаз” РФ

12 травня та у ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна (Краснодарський край, РФ). На території об'єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

“Таманьнефтегаз” — один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря. Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу.

Об’єкт залучений у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Також уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на ТОТ Донецької області.

Також українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у:

Кінських Роздорах Запорізької області,

Олешках Херсонської області,

Тьоткіному Курської області РФ,

Наумовці Бєлгородської області рф,

районах Мирного та Рівного на Донеччині,

Варачиному Сумської області.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть уражень з метою припинення збройної агресії РФ проти України.