Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала и пунктов управления армии РФ

Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманнефтегаз", пункты управления и сосредоточение живой силы противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтяному терминалу 'Таманнефтегаз' и другим важным объектам российских оккупантов.
- Поражения были зафиксированы также на пунктах управления армии РФ и сосредоточениях живой силы противника в различных регионах.
Новая "бавовна" на "Таманьфтегаз" РФ
12 мая и в ночь на 13 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
"Таманнефтегаз" — один из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Терминал используется для перевалки нефти, мазута, дизельного горючего и сжиженных углеводородных газов. Комплекс располагает резервуарным парком большого объема.
Объект вовлечен в обеспечение горючего русских оккупационных войск.
Также поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Камышевахи на ТОТ Донецкой области.
Также украинские воины били по районам сосредоточения живой силы противника в:
Конских Раздорах Запорожской области,
Олешках Херсонской области,
Теткином Курской области РФ,
Ученые Белгородской области РФ,
районах Мирного и Ровно в Донецкой области,
Варачином Сумской области.
Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
