Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала и пунктов управления армии РФ
Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманнефтегаз", пункты управления и сосредоточение живой силы противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Новая "бавовна" на "Таманьфтегаз" РФ

12 мая и в ночь на 13 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

В частности поражен нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в населенном пункте Волна (Краснодарский край, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

"Таманнефтегаз" — один из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Терминал используется для перевалки нефти, мазута, дизельного горючего и сжиженных углеводородных газов. Комплекс располагает резервуарным парком большого объема.

Объект вовлечен в обеспечение горючего русских оккупационных войск.

Также поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Камышевахи на ТОТ Донецкой области.

Кроме того, поражен пункт управления БПЛА противника в Мирном на ТОТ Донецкой области.

Также украинские воины били по районам сосредоточения живой силы противника в:

  • Конских Раздорах Запорожской области,

  • Олешках Херсонской области,

  • Теткином Курской области РФ,

  • Ученые Белгородской области РФ,

  • районах Мирного и Ровно в Донецкой области,

  • Варачином Сумской области.

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

