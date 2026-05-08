Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Ярославльский" и ряда стратегических объектов России

Силы обороны Украины поразили 7 мая и в ночь на 8 мая НПЗ "Ярославльский", нефтебазу, склады ГСМ и объекты ПВО врага. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Новая масштабная "бавовна" от Сил обороны Украины

Вчера и в ночь на 8 мая 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области, рф. На территории зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

НПЗ "Ярославльский" — стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки — около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и критически важна для логистики вражеской армии.

Также атакован склад хранения БПЛА в Ростове-на-Дону (Ростовская обл., РФ) с последующим пожаром.

Кроме того, поражена нефтебаза "Луганская" в Луганске, а также составы горюче-смазочных материалов противника в районах Петропавловки и Новоникольского на ТОТ Луганской области.

Также поражено ремонтное подразделение противника в Ровеньках на ТОТ Луганской области, узлы связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Роздоров Запорожской области.

Среди прочего поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационную станцию "Каста-2Е" в районе Мысового на ТОТ АР Крым.

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.