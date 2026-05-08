Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Ярославльский" и ряда стратегических объектов России

Силы обороны Украины поразили 7 мая и в ночь на 8 мая НПЗ "Ярославльский", нефтебазу, склады ГСМ и объекты ПВО врага. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили НПЗ "Ярославльский" и другие важные объекты на территории России.
- Поражение НПЗ "Ярославльский" имеет стратегическое значение из-за производства критически важных материалов для вражеской армии.
Новая масштабная "бавовна" от Сил обороны Украины
Вчера и в ночь на 8 мая 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
НПЗ "Ярославльский" — стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки — около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и критически важна для логистики вражеской армии.
Также атакован склад хранения БПЛА в Ростове-на-Дону (Ростовская обл., РФ) с последующим пожаром.
Кроме того, поражена нефтебаза "Луганская" в Луганске, а также составы горюче-смазочных материалов противника в районах Петропавловки и Новоникольского на ТОТ Луганской области.
Также поражено ремонтное подразделение противника в Ровеньках на ТОТ Луганской области, узлы связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Роздоров Запорожской области.
Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
