Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Ярославльський" та низки стратегічних об'єктів Росії
Сили оборони Ураїни уразили 7 травня і у ніч проти 8 травня НПЗ “Ярославльський”, нафтобазу, склади ПММ та об'єкти ППО ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

  • Вчора та в ніч на 8 травня 2026 року українські збройні сили нанесли удари по стратегічним об'єктам Росії, включаючи НПЗ "Ярославльський" в Ярославській області.
  • Ураження НПЗ "Ярославльський" має значний військово-стратегічний важливість через обсяг переробки нафти та виробництво критично важливих пальних матеріалів для ворожої армії.

Нова масштабна “бавовна” від Сил оборони України

Вчора та в ніч на 8 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема уражено нафтопереробний завод “Ярославльський” у Ярославській області, рф. На території зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

НПЗ “Ярославльський” — стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії.

Також атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону (Ростовська обл., рф) з подальшою пожежею.

Крім того, уражено нафтобазу “Луганська” у Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області.

Також уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на ТОТ Луганської області, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.

Серед іншого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію “Каста-2Е” у районі Мисового на ТОТ АР Крим.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

