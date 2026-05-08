Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Ярославльський" та низки стратегічних об'єктів Росії

Сили оборони Ураїни уразили 7 травня і у ніч проти 8 травня НПЗ “Ярославльський”, нафтобазу, склади ПММ та об'єкти ППО ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Вчора та в ніч на 8 травня 2026 року українські збройні сили нанесли удари по стратегічним об'єктам Росії, включаючи НПЗ “Ярославльський” в Ярославській області.
- Ураження НПЗ “Ярославльський” має значний військово-стратегічний важливість через обсяг переробки нафти та виробництво критично важливих пальних матеріалів для ворожої армії.
Нова масштабна “бавовна” від Сил оборони України
Вчора та в ніч на 8 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
НПЗ “Ярославльський” — стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії.
Також атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону (Ростовська обл., рф) з подальшою пожежею.
Крім того, уражено нафтобазу “Луганська” у Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області.
Також уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на ТОТ Луганської області, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.
