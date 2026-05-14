Генштаб подтвердил поражение средств ПВО, РЛС и логистических объектов армии РФ
Силами обороны Украины поражены средства ПВО и связи, РЛС "Ястреб" и логистические объекты противника.

  • Украинские войска успешно нанесли удары по средствам ПВО, РЛС и логистическим объектам армии РФ.
  • Подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию и другие важные объекты российских оккупантов.

Новая "бавовна" в России и на ВОТ

Вчера и в ночь на 14 мая 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

В частности, поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Старого Оскола и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области рф.

Кроме того, поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского на Донетчине, а также узел связи противника в Конских Роздорах Запорожской области.

Также поражен состав материально-технических средств противника в Перевальном на ТОТ АР Крым и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают системную работу по снижению возможностей противника в области управления войсками, противовоздушной обороны, логистики и технического обеспечения.

