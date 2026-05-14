Генштаб подтвердил поражение средств ПВО, РЛС и логистических объектов армии РФ

Силами обороны Украины поражены средства ПВО и связи, РЛС "Ястреб" и логистические объекты противника.
Главные тезисы
- Украинские войска успешно нанесли удары по средствам ПВО, РЛС и логистическим объектам армии РФ.
- Подразделения Сил обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию и другие важные объекты российских оккупантов.
Новая "бавовна" в России и на ВОТ
Вчера и в ночь на 14 мая 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
Кроме того, поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского на Донетчине, а также узел связи противника в Конских Роздорах Запорожской области.
Также поражен состав материально-технических средств противника в Перевальном на ТОТ АР Крым и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-