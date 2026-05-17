Генштаб подтвердил поражение оборонного предприятия и командных пунктов армии РФ

Силами обороны Украины поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия, командные пункты и живая сила врага.

16-го и в ночь на 17 мая 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.

Для поражения целей в Московской области использовались украинские разработки — RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и т.д.

За эффективную боевую работу благодарность воинам 412 отдельной бригады беспилотных систем, 107 реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19 ракетной бригады "Святая Варвара", 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных Сил Украины.

Так, в частности поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области России, специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия.

На территории объекта зафиксирован пожар.

Предприятие является важной составной частью российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага.

Также в Московской области поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг москвы и используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного горючего, в том числе и для российской армии.

Зафиксирован пожар на территории объекта.

Среди прочего поражен командный пункт противника в районе Бунге Донецкой области и пункты управления БпЛА врага в районе Двухлетней Харьковской области, Заветном на Херсонщине и Удачном Донецкой области.

Кроме того, украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области, Волфинской Курской области РФ, а также по двум сосредоточениям оккупантов в районе Новоэкономического Донецкой области.