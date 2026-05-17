Генштаб подтвердил поражение оборонного предприятия и командных пунктов армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение оборонного предприятия и командных пунктов армии РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

Силами обороны Украины поражено предприятие по производству микросхем для высокоточного оружия, командные пункты и живая сила врага.

Главные тезисы

  • Украинские войска успешно поразили оборонное предприятие и командные пункты армии РФ, используя высокоточное оружие.
  • Последствия поражения предприятия “Ангстрем” в Московской области могут существенно затронуть производство радиоэлектроники для российской армии.

ВСУ поразили оборонный завод и командные пункты армии РФ

16-го и в ночь на 17 мая 2026 г. подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российского агрессора.

Для поражения целей в Московской области использовались украинские разработки — RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и т.д.

За эффективную боевую работу благодарность воинам 412 отдельной бригады беспилотных систем, 107 реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19 ракетной бригады "Святая Варвара", 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных Сил Украины.

Так, в частности поражено предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области России, специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия.

На территории объекта зафиксирован пожар.

Предприятие является важной составной частью российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага.

Также в Московской области поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг москвы и используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного горючего, в том числе и для российской армии.

Зафиксирован пожар на территории объекта.

Среди прочего поражен командный пункт противника в районе Бунге Донецкой области и пункты управления БпЛА врага в районе Двухлетней Харьковской области, Заветном на Херсонщине и Удачном Донецкой области.

Кроме того, украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области, Волфинской Курской области РФ, а также по двум сосредоточениям оккупантов в районе Новоэкономического Донецкой области.

Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Ярославльский" и ряда стратегических объектов России
Генштаб ВСУ
НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала и пунктов управления армии РФ
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение средств ПВО, РЛС и логистических объектов армии РФ
Генштаб ВСУ
РЛС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?