Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Туапсинский”, об'єктів ППО та командних пунктів армії РФ

Нова масштабна “бавовна” у РФ: що відомо

У ніч на 27 травня 2026 року підрозділами Сил оборони України уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” (Туапсе, Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

НПЗ “Туапсинский” в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня рф. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

Також уражено низку стратегічних військових об’єктів РФ:

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил рф у районах Воронежа (Воронезька обл., рф), Таганрога (Ростовська обл., рф) та Севастополя (ТОТ АР Крим).

Крім того, Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Серед іншого, уражено радіолокаційну станцію “Небо-СВ” у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу “Бук-М2” окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.