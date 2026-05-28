Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов армии РФ

Силы обороны Украины поразили НПЗ "Туапсинский", программно-аппаратный комплекс средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России, объекты ПВО и командные пункты противника.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили НПЗ "Туапсинский" и объекты ПВО и командные пункты вооруженных сил России.
- Составлены и реализованы оперативные планы по поражению программно-аппаратных комплексов средств автоматизации разведки ВВС РФ.
Новая масштабная "бавовна" в РФ: что известно
В ночь на 27 мая 2026 года подразделениями Сил обороны Украины поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ). Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
НПЗ “Туапсинский” является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 12 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит горючее, в том числе для обеспечения вооруженных сил РФ.
Также поражен ряд стратегических военных объектов РФ:
Подразделения Воздушных Сил ВСУ с использованием ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России в районах Воронежа (Воронежская обл., РФ), Таганрога (Ростовская обл., РФ) и Севастополя (ТТ).
Кроме того, Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений окупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области.
Также поражен состав материально-технических средств в Сорокино Луганской области и производство БпЛА в районе Азовского Запорожской области.
Среди прочего, поражена радиолокационная станция "Небо-СВ" в районе Каменки и командно-штабная машина из состава комплекса "Бук-М2" оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.
Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры по ослаблению военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
