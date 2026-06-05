Генштаб подтвердил поражение ряда пунктов управления и личного состава армии РФ

ВСУ поразили пункты управления и личный состав противника. Уточнены результаты других поражений.

Новая "бавовна" от ВСУ: что известно

4 июня и в ночь на 5 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов врага.

Поражено:

пункт управления противника в районе Каменского (Запорожская область), а также командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара (Донецкая область).

пункты управления БПЛА врага в районах Комара и Воскресенки Донецкой области, а также Коноваловой и Яблоковой Запорожской области.

районы сосредоточения живой силы противника в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, Луча Запорожской области, а также Журавлевки Белгородской области, рф.

По результатам дополнительного анализа данных подтверждено повреждение нефтяного резервуара РВС-20000 и двух РВС-5000 30 мая 2026 в районе морского нефтяного терминала "Феодосия" (ТОТ АР Крым).

Также подтверждены результаты удара по линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" (Гонино, Кировская область, РФ) 31 мая 2026 года — уничтожены два резервуара, повреждены еще два резервуара и насосная станция. Поделиться

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.