Генштаб подтвердил поражение ряда пунктов управления и личного состава армии РФ

ВСУ поразили пункты управления и личный состав противника. Уточнены результаты других поражений.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы нанесли успешные удары по объектам РФ, включая пункты управления и личный состав.
- Подтверждены повреждения нефтяных резервуаров в ТОТ АР Крым и Гонино, уничтожены ряд объектов врага.
Новая "бавовна" от ВСУ: что известно
4 июня и в ночь на 5 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов врага.
Поражено:
пункт управления противника в районе Каменского (Запорожская область), а также командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара (Донецкая область).
пункты управления БПЛА врага в районах Комара и Воскресенки Донецкой области, а также Коноваловой и Яблоковой Запорожской области.
районы сосредоточения живой силы противника в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, Луча Запорожской области, а также Журавлевки Белгородской области, рф.
По результатам дополнительного анализа данных подтверждено повреждение нефтяного резервуара РВС-20000 и двух РВС-5000 30 мая 2026 в районе морского нефтяного терминала "Феодосия" (ТОТ АР Крым).
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
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