Генштаб подтвердил поражение ряда пунктов управления и личного состава армии РФ
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Проиcшествия
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Генштаб подтвердил поражение ряда пунктов управления и личного состава армии РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
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ВСУ поразили пункты управления и личный состав противника. Уточнены результаты других поражений.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы нанесли успешные удары по объектам РФ, включая пункты управления и личный состав.
  • Подтверждены повреждения нефтяных резервуаров в ТОТ АР Крым и Гонино, уничтожены ряд объектов врага.

Новая "бавовна" от ВСУ: что известно

4 июня и в ночь на 5 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов врага.

Поражено:

  • пункт управления противника в районе Каменского (Запорожская область), а также командно-наблюдательный пункт подразделения в районе Соледара (Донецкая область).

  • пункты управления БПЛА врага в районах Комара и Воскресенки Донецкой области, а также Коноваловой и Яблоковой Запорожской области.

  • районы сосредоточения живой силы противника в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, Луча Запорожской области, а также Журавлевки Белгородской области, рф.

По результатам дополнительного анализа данных подтверждено повреждение нефтяного резервуара РВС-20000 и двух РВС-5000 30 мая 2026 в районе морского нефтяного терминала "Феодосия" (ТОТ АР Крым).

Также подтверждены результаты удара по линейной производственно-диспетчерской станции "Лазарево" (Гонино, Кировская область, РФ) 31 мая 2026 года — уничтожены два резервуара, повреждены еще два резервуара и насосная станция.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

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