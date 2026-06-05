Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління та особового складу армії РФ

ЗСУ уразили пункти управління та особовий склад противника. Уточнено результати інших уражень.

Нова “бавовна” від ЗСУ: що відомо

4 червня та в ніч на 5 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об'єктів ворога.

Уражено:

пункт управління противника в районі Кам'янського (Запорізька область), а також командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара (Донецька область).

пункти управління БпЛА ворога в районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

райони зосередження живої сили противника в районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області, а також Журавльовки Бєлгородської області, рф.

За результатами додаткового аналізу даних підтверджено пошкодження нафтового резервуара РВС-20000 та двох РВС-5000 30 травня 2026 року в районі морського нафтового терміналу "Феодосія" (ТОТ АР Крим) .

Також підтверджено результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарево" (Гоніно, Кіровська область, РФ) 31 травня 2026 року — знищено два резервуари, пошкоджено ще два резервуари та насосну станцію. Поширити

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України.