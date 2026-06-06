Генштаб підтвердив ураження нафтової інфраструктури РФ та пунктів управління дронами на ТОТ
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Події
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Генштаб підтвердив ураження нафтової інфраструктури РФ та пунктів управління дронами на ТОТ

Генштаб ЗСУ
бавовна
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Сили оборони України уразили нафтову інфраструктуру в Ленінградській області та інші об’єкти ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Сили оборони України уразили нафтову інфраструктуру в Ленінградській області та пункти управління дронами в різних регіонах.
  • Генштаб підтвердив ураження важливих воєнних та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.оди українських військ у рамках контрнаступу проти ворога на території ТОТ.

Нова “бавовна” від Сил оборони України

5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.

Уражено:

  • нафтобазу "Петергофская" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф): зафіксовано влучання, вибух та займання на об'єкті;

  • нафтовий термінал "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються. Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання — 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.

  • командно-спостережний пункт підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, рф) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.

  • пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.

  • райони зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (рф).

Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.

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Категорія
Події
Дата публікації
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бавовна

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