Генштаб підтвердив ураження нафтової інфраструктури РФ та пунктів управління дронами на ТОТ

Сили оборони України уразили нафтову інфраструктуру в Ленінградській області та інші об’єкти ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Сили оборони України уразили нафтову інфраструктуру в Ленінградській області та пункти управління дронами в різних регіонах.
- Генштаб підтвердив ураження важливих воєнних та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.оди українських військ у рамках контрнаступу проти ворога на території ТОТ.
Нова “бавовна” від Сил оборони України
5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.
Уражено:
нафтобазу "Петергофская" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф): зафіксовано влучання, вибух та займання на об'єкті;
нафтовий термінал "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область, РФ). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються. Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання — 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.
командно-спостережний пункт підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, рф) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.
пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.
райони зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (рф).
Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.
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