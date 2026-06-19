Сили оборони України уразили залізничні мости в Криму та низку військових об'єктів РФ

Генштаб заявив про ураження залізничних мостів в Криму та інших цілей РФ. Є результати ударів України по Московському НПЗ.
Головні тези:
- Сили оборони України ударили по залізничним мостам у Криму та військовим об'єктам російського агресора.
- Результати ураження включають в себе підрив залізничних мостів у Роздольному та Владиславівці на тимчасово окупованих територіях.
Нова “бавовна” від Сил оборони України
18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України били по низці об'єктів російського агресора.
Зокрема уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим.
Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії .
Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині.
Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.
Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.
Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії РФ проти України.
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