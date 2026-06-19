Сили оборони України уразили залізничні мости в Криму та низку військових об'єктів РФ

Генштаб заявив про ураження залізничних мостів в Криму та інших цілей РФ. Є результати ударів України по Московському НПЗ.

Нова “бавовна” від Сил оборони України

18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України били по низці об'єктів російського агресора.

Зокрема уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим.

Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії .

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Поширити

Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.

Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії РФ проти України.