Генштаб підтвердив ураження двох нафтобаз у Криму, пункту управління ФСБ та низки військових об'єктів РФ

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазах у тимчасово окупованому Криму, пункту управління ФСБ РФ та інших військових об'єктах росіян.
Головні тези:
- Силами оборони України нанесено ураження по двох нафтобазах в Криму та інші військові об'єкти РФ.
- Загострення конфлікту в Азово-Чорному регіоні відзначилось в ударах по стратегічно важливим об'єктам.
Нова “бавовна” від ЗСУ у Криму та на території РФ
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання й перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.
Українські воїни також завдали ураження нафтобазі у районі Феодосії.
Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом Криму. Потужності об'єкта дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Його інфраструктура забезпечує прийом, зберігання та розподіл нафтопродуктів для потреб військових формувань РФ.
Окрім того, Сили оборони били по пункту управління ФСБ у районі Волоконовки Бєлгородської області РФ та уразили склад боєприпасів росіян у районі Свободного Донецької області.
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