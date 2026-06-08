Генштаб підтвердив ураження двох нафтобаз у Криму, пункту управління ФСБ та низки військових об'єктів РФ

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазах у тимчасово окупованому Криму, пункту управління ФСБ РФ та інших військових об'єктах росіян.

Нова “бавовна” від ЗСУ у Криму та на території РФ

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу "Семиколодезянська" в районі Леніного (Автономна Республіка Крим). Зафіксоване займання на території об’єктів. Поширити

Нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання й перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

Українські воїни також завдали ураження нафтобазі у районі Феодосії.

Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом Криму. Потужності об'єкта дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Його інфраструктура забезпечує прийом, зберігання та розподіл нафтопродуктів для потреб військових формувань РФ.

Окрім того, Сили оборони били по пункту управління ФСБ у районі Волоконовки Бєлгородської області РФ та уразили склад боєприпасів росіян у районі Свободного Донецької області.