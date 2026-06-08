Генштаб підтвердив ураження двох нафтобаз у Криму, пункту управління ФСБ та низки військових об'єктів РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження двох нафтобаз у Криму, пункту управління ФСБ та низки військових об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
нафтобаза

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазах у тимчасово окупованому Криму, пункту управління ФСБ РФ та інших військових об'єктах росіян.

Головні тези:

  • Силами оборони України нанесено ураження по двох нафтобазах в Криму та інші військові об'єкти РФ.
  • Загострення конфлікту в Азово-Чорному регіоні відзначилось в ударах по стратегічно важливим об'єктам.

Нова “бавовна” від ЗСУ у Криму та на території РФ

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У ніч на 7 червня підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу "Семиколодезянська" в районі Леніного (Автономна Республіка Крим). Зафіксоване займання на території об’єктів.

Нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання й перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

Українські воїни також завдали ураження нафтобазі у районі Феодосії.

Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом Криму. Потужності об'єкта дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Його інфраструктура забезпечує прийом, зберігання та розподіл нафтопродуктів для потреб військових формувань РФ.

Окрім того, Сили оборони били по пункту управління ФСБ у районі Волоконовки Бєлгородської області РФ та уразили склад боєприпасів росіян у районі Свободного Донецької області.

Також під ударами були райони зосередження особового складу загарбників у районах Щастя Луганської області та Благодатного Донецької області.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження корабля, порохового заводу та складів БК армії РФ
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління та особового складу армії РФ
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження нафтової інфраструктури РФ та пунктів управління дронами на ТОТ
Генштаб ЗСУ
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?