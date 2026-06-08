Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазам во временно оккупированном Крыму, пункте управления ФСБ РФ и другим военным объектам россиян.
Главные тезисы
- Украинская армия нанесла поражение двум нефтебазам во временно оккупированном Крыму, остановив поставки нефтепродуктов для российской военной группировки.
- Боевики нанесли удар по пункту управления ФСБ и другим военным объектам на территории РФ, затронув стратегически важные цели.
Новая "бавовна" от ВСУ в Крыму и на территории РФ
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект употребляется для скопления запасов горючего и обеспечения потребностей русской военной группировки.
Украинские воины также нанесли поражение нефтебазе в Феодосийском районе.
Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевочным комплексом Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн. тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для военных формирований РФ.
Кроме того, Силы обороны избивались по пункту управления ФСБ в районе Волоконовки Белгородской области РФ и поразили состав боеприпасов россиян в районе Свободного Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-