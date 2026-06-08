Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазам во временно оккупированном Крыму, пункте управления ФСБ РФ и другим военным объектам россиян.

Новая "бавовна" от ВСУ в Крыму и на территории РФ

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 7 июня подразделения Сил обороны поразили нефтебазу "Семиколодезянская" в районе Лениного (Автономная Республика Крым). Зафиксировано возгорание на территории объектов. Поделиться

Нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект употребляется для скопления запасов горючего и обеспечения потребностей русской военной группировки.

Украинские воины также нанесли поражение нефтебазе в Феодосийском районе.

Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевочным комплексом Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн. тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для военных формирований РФ.

Кроме того, Силы обороны избивались по пункту управления ФСБ в районе Волоконовки Белгородской области РФ и поразили состав боеприпасов россиян в районе Свободного Донецкой области.