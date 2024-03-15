Силы обороны уничтожили более 500 оккупантов и 15 артсистем

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 76 боевых столкновений. Российские войска потеряли около 580 солдат, 15 артсистем и 11 боевых бронированных машин.
Российские обстрелы в сутки
По данным Генштаба ВСУ, враг нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БпЛА типа Shahed.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.
За прошедшие сутки под артиллерийским огнем было около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.
Обстановка на востоке на юге
На Лиманском направлении украинскими воинами отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силами обороны отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону украинских войск.
В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении совершен один безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-