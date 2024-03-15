Силы обороны уничтожили более 500 оккупантов и 15 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили более 500 оккупантов и 15 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 76 боевых столкновений. Российские войска потеряли около 580 солдат, 15 артсистем и 11 боевых бронированных машин.

Российские обстрелы в сутки

По данным Генштаба ВСУ, враг нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БпЛА типа Shahed.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

За прошедшие сутки под артиллерийским огнем было около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Обстановка на востоке на юге

На Лиманском направлении украинскими воинами отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силами обороны отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении совершен один безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ не дают армии РФ захватить плацдармы на левобережье Днепра в Херсонской области
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 18 российских атак на Авдеевском направлении за сутки
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили все "шахеды" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
пво

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?