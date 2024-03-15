Сили оборони знищили більше 500 окупантів та 15 артсистем

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 76 бойових зіткнень. Російські війська втратили приблизно 580 солдатів, 15 артсистем та 11 бойових броньованих машин.

Російські обстріли за добу

За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу “Shahed”.

Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

За минулу добу під артилерійським вогнем були близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

Обстановка на сході на півдні

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.