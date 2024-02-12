Силы ПВО сбили 14 "шахедов" и одну крылатую ракету во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 14 "шахедов" и одну крылатую ракету во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 ударными дронами типа "Шахед", управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300.

Воздушные силы рассказали детали атаки РФ по Украине

Боевая работа по отражению воздушной атаки велась на территории шести областей. А именно:

  • в Хмельницкой,

  • Винницкой,

  • Кировоградской,

  • Николаевской,

  • Днепропетровской,

  • и Запорожской.

В Воздушных силах отметили, что этой ночью противник атаковал 17 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (РФ), управляемой авиационной ракетой Х-59 (временно оккупированная часть Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами –300 (из Белгородской области, РФ).

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, говорится в сообщении.

В общей сложности защитникам удалось уничтожить 14 беспилотников и одну ракету Х-59.

Что известно об атаке РФ 12 февраля

Напомним, вечером 11 февраля и ночью 12 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога в нескольких областях из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения. Так, российские захватчики в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины несколькими группами.

Поздним вечером в воскресенье под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, в результате атаки часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена, и возникли перебои с водой.

Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали ночью о движении вражеских "Шахедов" в разных регионах.

Также военные говорили об угрозе ударов противника с применением ракет. В Харькове около одиннадцати вечера в воскресенье сообщали о взрывах.

Впоследствии местные власти заявили, что по Люботину Харьковского района были нанесены ракетные удары, предварительно из комплекса С-300. Сообщалось о поврежденных фасадах нежилых построек.

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