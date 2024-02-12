Сили ППО збили 14 "шахедів" та одну крилату ракету під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 14 "шахедів" та одну крилату ракету під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські окупанти атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 ударними дронами типу "Шахед", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300.

Повітряні сили розповіли деталі атаки РФ по Україні

Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася на території шести областей. А саме:

  • у Хмельницькій,

  • Вінницькій,

  • Кіровоградській,

  • Миколаївській,

  • Дніпропетровській,

  • та Запорізькій.

У Повітряних силах зазначили, що цієї ночі противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), керованою авіаційною ракетою Х-59 (тимчасово окупована частина Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області, РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, — йдеться в повідомленні.

Загалом оборонцям вдалося знищити 14 безпілотників і одну ракету Х-59.

Що відомо про атаку РФ 12 лютого

Нагадаємо, ввечері 11 лютого і вночі 12 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога у кількох областях через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння. Так, російські загарбники вчергове запустили "Шахеди" в бік України кількома групами.

Пізно ввечері у неділю під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини знеструмлена, і виникли перебої з водою.

Крім того, в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали вночі про рух ворожих "Шахедів" у різних регіонах.

Також війскові казали про загрозу ударів противника із застосуванням ракет. У Харкові близько одинадцятої вечора у неділю повідомляли про вибухи.

Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.

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