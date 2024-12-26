Силы ПВО сбили 20 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 26 декабря россияне запустили по Украине 31 ударный беспилотник. Наша ПВО уничтожила 20 дронов, 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно сбили 20 ударных беспилотников типа Shahed РФ в ходе атаки на Украину.
- В результате массированной атаки РФ на украинскую энергетику были зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением в нескольких регионах.
- Согласно информации военных, были сбиты 113 воздушных целей, среди которых крылатые ракеты и ударные беспилотники РФ.
- Эта атака стала тринадцатой по счету попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.
- В результате атаки на украинскую энергетику в стране введены графики отключения света из-за повреждений объектов инфраструктуры.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 26 декабря 2024 года (с 19.00 25 декабря) противник атаковал 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Орел, Миллерово — РФ.
По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря
Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.
В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, работавший на одной из теплоэлектростанций.
Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:
55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.
Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-