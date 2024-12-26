Силы ПВО сбили 20 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 20 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 20 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 26 декабря россияне запустили по Украине 31 ударный беспилотник. Наша ПВО уничтожила 20 дронов, 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 20 ударных беспилотников типа Shahed РФ в ходе атаки на Украину.
  • В результате массированной атаки РФ на украинскую энергетику были зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением в нескольких регионах.
  • Согласно информации военных, были сбиты 113 воздушных целей, среди которых крылатые ракеты и ударные беспилотники РФ.
  • Эта атака стала тринадцатой по счету попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.
  • В результате атаки на украинскую энергетику в стране введены графики отключения света из-за повреждений объектов инфраструктуры.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 26 декабря 2024 года (с 19.00 25 декабря) противник атаковал 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Орел, Миллерово — РФ.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря

Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, работавший на одной из теплоэлектростанций.

Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

  • 54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.

Из-за массированного обстрела энергетики ввели в Украине графики отключения света.

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