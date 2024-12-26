Силы ПВО сбили 20 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 26 декабря россияне запустили по Украине 31 ударный беспилотник. Наша ПВО уничтожила 20 дронов, 11 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 26 декабря 2024 года (с 19.00 25 декабря) противник атаковал 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Орел, Миллерово — РФ.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Что известно о массированной атаке РФ на Украину 25 декабря

Россия 25 декабря нанесла очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины, главной целью которого стали объекты энергетики. В результате в ряде регионов зафиксированы значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

В результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, работавший на одной из теплоэлектростанций.

Согласно последним данным, удалось сбить 113 воздушных целей:

55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, «Калибр»;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

54 ударных БпЛА «Shahed»/дроны-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ. Поделиться

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за ударов существенно повреждены объекты инфраструктуры, в частности теплоэлектростанции компании ДТЭК. Эта атака стала тринадцатой массированной попыткой разрушить энергосистему Украины в этом году.