Синегубов назвал главную цель армии РФ в отношении Харькова — видео

Ситуация на границе с Россией в Харьковской области является стабильной и контролируемой. В областной военной администрации пока не фиксируют скопления российских штурмовых подразделений.

Что известно об обстановке в Харькове

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, мониторинг ситуации ведется практически постоянно, чтобы возможно было оперативно отреагировать на вызовы.

Мы пока не видим тех штурмовых войск Российской Федерации, которыми они могли бы попытаться открыть еще новый фронт или на севере, или на северо-восточном направлении, или на северо-западном направлении — на стыке областей Сумской и Харьковской, — сказал Синегубов. Поделиться

Слухи о возможном наступлении Российской Федерации в Харьков Синегубов назвал манипуляциями.

Эти вопросы у нас раздаются уже искусственно, и вокруг этого достаточно большое количество манипуляций. Цель у врага одна — это террор местного населения, это совершение новых террористических актов. Олег Синегубов глава Харьковской ОВА

Удары по Харькову

Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.

В то же время, на днях издание The Economist со ссылкой на военные источники опубликовало публикацию, посвященную ситуации в Харькове. В ней издание отметило, что Россия хочет превратить Харьков в так называемую "серую зону", непригодную для проживания гражданских.