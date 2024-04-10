Синегубов назвал главную цель армии РФ в отношении Харькова — видео

Ситуация на границе с Россией в Харьковской области является стабильной и контролируемой. В областной военной администрации пока не фиксируют скопления российских штурмовых подразделений.
Что известно об обстановке в Харькове
По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, мониторинг ситуации ведется практически постоянно, чтобы возможно было оперативно отреагировать на вызовы.
Слухи о возможном наступлении Российской Федерации в Харьков Синегубов назвал манипуляциями.
Удары по Харькову
Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.
Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.
В то же время, на днях издание The Economist со ссылкой на военные источники опубликовало публикацию, посвященную ситуации в Харькове. В ней издание отметило, что Россия хочет превратить Харьков в так называемую "серую зону", непригодную для проживания гражданских.
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