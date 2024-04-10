Синєгубов назвав головну ціль армії РФ щодо Харкова — відео

Ситуація на кордоні з Росією у Харківській області наразі є стабільною та контрольованою. В обласній військовій адміністрації поки не фіксують скупчення російських штурмових підрозділів.

Що відомо про обстановку у Харкові

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, моніторинг ситуації ведеться практично постійно, аби можливо було оперативного відреагувати на виклики.

Ми наразі не бачимо тих штурмових військ Російської Федерації, якими б вони могли б спробувати відкрити ще новий фронт або на півночі, або на північно-східному напрямку, або на північно-західному напрямку — на стику областей Сумської та Харківської, — сказав Синєгубов. Поширити

Чутки про можливий наступ Російської Федерації на Харків Синєгубов назвав маніпуляціями.

Ці питання у нас лунають уже штучно, і навколо цього вже досить велика кількість маніпуляцій. Ціль у ворога одна — це терор місцевого населення, це вчинення нових терористичних актів. Олег Синєгубов очільник Харківської ОВА

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Водночас днями видання The Economist з посиланням на військові джерела опублікувало публікацію, присвячену ситуації в Харкові. В ній видання зазначило, що Росія хоче перетворити Харків на так звану "сіру зону", непридатну для проживання цивільних.