По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение этой недели в Украине ожидается влажная и ветреная, но аномально теплая погода.

Какая будет погода в Украине 9 декабря

В результате активизации циклонов с юго-запада Европы и прохождения атмосферных фронтов на ближайшую неделю погода в нашей стране ожидается влажной, временами ветреной, но с аномально высокими температурными показателями, отмечает синоптик. Поделиться

Так, в понедельник, 9 декабря , в южных и центральных регионах ожидаются умеренные, кратковременные дожди.

Погода в Украине

В Карпатах и Прикарпатье ожидают мощное выпадение мокрого снега с дождем. В более высокогорных регионах пройдут метели.

В Одесской области в течение дня ожидаются дожди, местами с грозами.

Скорость ветра будет 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы 15-20 м/с, в Закарпатье 3-8 м/с. …+13 °С.

Какая будет погода на протяжении всей недели

Во вторник, 10 декабря , по всей Украине будет сохраняться нестабильная влажная погода.

Пройдут умеренные осадки на западе и севере в виде мокрого снега, на остальной территории в виде дождя и тучи, на юге днем временами сильные дожди, возможны грозы, отмечает Кибальчич. Поделиться

В ряде регионов ожидаются туманы. Скорость ветра снизится до 5-10 м/с, на Правобережье будет 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4°С, днем +1...+6°С. На юге и в Крыму ночью +6…+11 °С, днем +9…+14 °С, а в Карпатах около 0 °С.

В среду, 11 декабря , в подавляющем большинстве областей ожидаются умеренные дожди, туманы, местами с мокрым снегом.

Лишь в западной части будет преимущественно без осадков.

Температура ночью -1...+4°С, днем +2...+7°С. На юге в течение суток +7...+12 °С, а в Карпатах -2...-7 °С.