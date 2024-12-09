По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение этой недели в Украине ожидается влажная и ветреная, но аномально теплая погода.
Главные тезисы
- Прогнозируется аномально теплая и влажная погода в Украине на ближайшую неделю.
- Важно быть готовым к резким изменениям температуры и осадков, особенно в карпатских регионах.
- Следите за рекомендациями синоптиков и подготовьте необходимую защиту от аномальной погоды.
- Будьте осторожны на дорогах и следите за погодными предупреждениями для вашего региона.
- Активизация циклонов и прохождение атмосферных фронтов приведут к влажной и теплой погоде с умеренными осадками и мокрым снегом.
Какая будет погода в Украине 9 декабря
Так, в понедельник, 9 декабря , в южных и центральных регионах ожидаются умеренные, кратковременные дожди.
В Карпатах и Прикарпатье ожидают мощное выпадение мокрого снега с дождем. В более высокогорных регионах пройдут метели.
В Одесской области в течение дня ожидаются дожди, местами с грозами.
Скорость ветра будет 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы 15-20 м/с, в Закарпатье 3-8 м/с. …+13 °С.
Какая будет погода на протяжении всей недели
Во вторник, 10 декабря , по всей Украине будет сохраняться нестабильная влажная погода.
В ряде регионов ожидаются туманы. Скорость ветра снизится до 5-10 м/с, на Правобережье будет 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4°С, днем +1...+6°С. На юге и в Крыму ночью +6…+11 °С, днем +9…+14 °С, а в Карпатах около 0 °С.
В среду, 11 декабря , в подавляющем большинстве областей ожидаются умеренные дожди, туманы, местами с мокрым снегом.
Лишь в западной части будет преимущественно без осадков.
Температура ночью -1...+4°С, днем +2...+7°С. На юге в течение суток +7...+12 °С, а в Карпатах -2...-7 °С.
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