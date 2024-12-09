Синоптики прогнозують аномальне тепло в Україні. До чого готуватись
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики прогнозують аномальне тепло в Україні. До чого готуватись

Погода в Україні
Джерело:  Метеопрог

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, протягом цього тижня в Україні очікується волога та вітряна, однак аномально тепла погода. 

Головні тези:

  • Протягом тижня в Україні очікується нестабільна, аномально тепла та волога погода.
  • У південних та центральних регіонах 9 грудня очікуються помірні дощі, в інших регіонах – мокрий сніг та дощі.
  • 10 грудня на всій території України прогнозуються помірні опади, на півдні – часом сильні дощі та грози.
  • У середу, 11 грудня, очікується помірні дощі та мокрий сніг, лише у заході країни без опадів.
  • Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +2 до +13 °С, на півдні й у Криму – від +9 до +14 °С, у Карпатах до -7 °С.

Якою буде погода в Україні 9 грудня

Внаслідок активізації циклонів з південного заходу Європи та проходження атмосферних фронтів, на найближчий тиждень погода в нашій країні очікується вологою, часом вітряною, але з аномально високими температурними показниками, — зазначає синоптик.

Так, протягом понеділка, 9 грудня, у південних та центральних регіонах очікуються помірні, короткочасні дощі.

Протягом тижня в Україні очікується волога та аномально тепла погода
Погода в Україні

У Карпатах та на Прикарпатті очікують потужне випадіння мокрого снігу з дощем. У більш високогірних регіонах пройдуть хуртовини.

На Одещині протягом дня очікуються дощі, місцями з грозами.

Швидкість вітру буде 7-12 м/с, у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с, на Закарпатті 3-8 м/с. Температура вдень +2...+7 °С, а на півдні +8…+13 °С.

Якою буде погода протягом решти тижня

У вівторок, 10 грудня, по всій Україні зберігатиметься нестабільна волога погода.

Пройдуть помірні опади на заході та півночі у вигляді мокрого снігу, на решті території у вигляді дощу та мряки, на півдні вдень часом сильні дощі, можливі грози, — зазначає Кібальчич.

У низці регіонів очікуються тумани. Швидкість вітру знизиться до 5-10 м/с, на Правобережжі він буде 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 °С, вдень +1...+6 °С. На півдні та у Криму вночі +6…+11 °С, вдень +9…+14 °С, а у Карпатах близько 0 °С.

У середу, 11 грудня, у переважній більшості областей очікуються помірні дощі, мряка, місцями з мокрим снігом.

Лише у західній частині буде переважно без опадів. Подекуди по країні можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С. На півдні протягом доби +7…+12 °С, а у Карпатах -2…-7 °С.

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