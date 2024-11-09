По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в выходные в Украине будет царить прохладная погода, а в большинстве регионов утром будет туманно.

Что известно о погоде в Украине на выходных

Ночью также ожидается падение температуры.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в большинстве областей не будет наблюдаться осадков. В течение 9 ноября кратковременные дожди ожидаются только в Одесской области.

В западных и северных областях 9 ноября, а уже 10 ноября по всей Украине 11 ноября в западных регионах ожидаются туманы.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью от +5° до -3°. °.

В Украине царит антициклон. Что говорят синоптики

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погоду в Украине на выходных будет определять малоподвижный европейский антициклон Zayyan.

По всей территории Украины ожидается тихая и спокойная погода без осадков и опасных метеорологических явлений, — прогнозирует Кибальчич. Поделиться

Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы, по словам синоптика. Существенных осадков не прогнозируется, только в Одесской области местами пройдут небольшие дожди.

9 ноября в западных областях сегодня переменная облачность, без осадков. В первой половине дня местами туман. воздух прогреется до +6...+11°С.

В северных регионах будет облачно с прояснениями. В первой половине дня местами туман. Днем столбики термометров покажут +5...+10°С.

В центральных областях переменная облачность и туманы, а термометры покажут +6...+11 °С.

На юге Украины в субботу ожидается облачная погода с прояснениями.

На востоке Украины облачно с прояснениями, сухо. днем ожидается +5...+10°С.

10 ноября в западных областях в конце недели ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер 3-8 м/с. ночью подморозит до 0...-5°С, а днем будет +6...+11°С.

На севере Украины будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня местами будет туман. Ветер переменных направлений, слабый, 3-8 м/с. Температура ночью -3...+2°С, днем +5...+10°С.

В центральных регионах прогнозируется облачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Столбики термометров ночью покажут -3...+2°С, днем +7...+12°С.

На юге Украины ночью в Одесской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, а днем прогреется до +8…+13 °С.