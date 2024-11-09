По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в выходные в Украине будет царить прохладная погода, а в большинстве регионов утром будет туманно.
Главные тезисы
- Согласно прогнозам синоптиков, в Украине на выходных будет царить прохладная погода с туманами утром.
- В большинстве областей не ожидается осадков в течение трех дней, а температура воздуха будет колебаться от +3° до +13 °С.
- Украину охватит малоподвижный европейский антициклон, обеспечивая тихую и спокойную погоду.
- На западе страны 10 ноября прогнозируется облачная и сухая погода с температурой от 0 до +11 °С.
- Синоптики подтверждают, что осадков в ближайшие дни в большинстве областей не ожидается, однако в Одесской области местами возможны кратковременные дожди.
Что известно о погоде в Украине на выходных
Ночью также ожидается падение температуры.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в большинстве областей не будет наблюдаться осадков. В течение 9 ноября кратковременные дожди ожидаются только в Одесской области.
В западных и северных областях 9 ноября, а уже 10 ноября по всей Украине 11 ноября в западных регионах ожидаются туманы.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью от +5° до -3°. °.
В Украине царит антициклон. Что говорят синоптики
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погоду в Украине на выходных будет определять малоподвижный европейский антициклон Zayyan.
Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы, по словам синоптика. Существенных осадков не прогнозируется, только в Одесской области местами пройдут небольшие дожди.
9 ноября в западных областях сегодня переменная облачность, без осадков. В первой половине дня местами туман. воздух прогреется до +6...+11°С.
В северных регионах будет облачно с прояснениями. В первой половине дня местами туман. Днем столбики термометров покажут +5...+10°С.
В центральных областях переменная облачность и туманы, а термометры покажут +6...+11 °С.
На юге Украины в субботу ожидается облачная погода с прояснениями.
На востоке Украины облачно с прояснениями, сухо. днем ожидается +5...+10°С.
10 ноября в западных областях в конце недели ожидается малооблачная и сухая погода. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер 3-8 м/с. ночью подморозит до 0...-5°С, а днем будет +6...+11°С.
На севере Украины будет облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня местами будет туман. Ветер переменных направлений, слабый, 3-8 м/с. Температура ночью -3...+2°С, днем +5...+10°С.
В центральных регионах прогнозируется облачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Столбики термометров ночью покажут -3...+2°С, днем +7...+12°С.
На юге Украины ночью в Одесской области местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, а днем прогреется до +8…+13 °С.
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