Синоптики прогнозують значне похолодання в Україні. Коли чекати
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики прогнозують значне похолодання в Україні. Коли чекати

Осінь у Києві
Джерело:  Укргідрометцентр

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, на вихідних в Україні пануватиме прохолодна погода, а у більшості регіонів зранку буде туманно. 

Головні тези:

  • На вихідних в Україні очікується прохолодна погода.
  • Згідно з прогнозами, у більшості областей не передбачається опадів протягом трьох найближчих днів.
  • 9 листопада у західних та північних областях очікуються тумани, а вдень температура повітря становитиме +3°...+9°.
  • Україну буде охоплювати малорухомий європейський антициклон, що призведе до тихої та спокійної погоди.
  • 10 листопада на заході очікується малохмарна й суха погода з температурою від 0 до +11 °С.

Що відомо про погоду в Україні на вихідних

Зазначається, що вночі також очікується падіння температури.

За прогнозами синоптиків, протягом найближчих трьох діб у більшості областей не спостерігатиметься опадів. Протягом 9 листопада короткочасні дощі очікуються лише на Одещині.

У західних та північних областях 9 листопада, а вже 10 листопада по всій Україні, 11 листопада у західних регіонах очікуються тумани.

Вітер буде переважно північно-східний, 3-10 м/с. Температура вночі від +5° до -3°. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +3°...+9°, а на Закарпатті та півдні країни повітря прогріватиметься до +12°.

В Україні панує антициклон. Що кажуть синоптики

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погоду в Україні на вихідних визначатиме малорухомий європейський антициклон Zayyan.

По всій території України очікується тиха та спокійна погода, без опадів та небезпечних метеорологічних явищ, - прогнозує Кібальчич.

Вночі та вранці, за словами синоптика, місцями спостерігатимуться тумани. Суттєвих опадів не прогнозується, лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі.

9 листопада у західних областях сьогодні буде мінлива хмарність, без опадів. В першій половині дня місцями туман. повітря прогріється до +6...+11 °С.

У північних регіонах буде сухо та хмарно з проясненнями. У першій половині дня також місцями туман. Вдень стовпчики термометрів покажуть +5...+10 °С.

У центральних областях мінлива хмарність й також тумани, а термометри покажуть +6...+11 °С.

На півдні України у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ, а повітря прогріється до +7...+12 °С.

На сході України мінлива хмарність, сухо. вдень очікується  +5...+10 °С.

10 листопада у західних областях наприкінці тижня очікується малохмарна й суха погода. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер 3-8 м/с. вночі підморозить до 0...-5 °С, а вдень буде +6...+11 °С.

На півночі України буде сухо, мінлива хмарність. Вночі та у першій половині дня місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків, слабкий, 3-8 м/с. Температура вночі -3...+2 °С, вдень +5...+10 °С.

У центральних регіонах прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Стовпчики термометрів вночі покажуть -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.

На півдні України вночі на Одещині місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, а вдень прогріється до +8…+13 °С.

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