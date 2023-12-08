Синоптики раскрыли феномен уникальности снежинок

Большинство людей хотя бы раз в жизни слышали о том, что абсолютно каждая снежинка уникальна. Синоптики Укргидрометцентра наконец-то решили объяснить, как такое возможно.

Что важно знать о снежинках

По словам специалистов, никто и никогда не найдет двух по-настоящему одинаковых снежинок, и не только на Земле, но и во Вселенной.

Что важно понимать, всего существует более 135 типов снежинок.

В большинстве случаев их размер едва достигает 5 миллиметров. Несмотря на это, был случай, когда удалось зафиксировать снежинку, которая достигала в своем размере 3,5 сантиметра.

Как отмечают синоптики, на самом деле снежинки абсолютно прозрачны, поскольку, как известно, они образуются из чистого льда.

Однако мы видим их белыми, это связано с отражением всего спектра света на малых гранях снежного кристалла, – отмечают в Укргидрометцентре. Поделиться

От чего зависит форма снежинок

Специалисты обращают внимание, что именно температура, при которой образуется кристалл, а также непосредственно влажность воздуха, определяют, какую форму будет иметь кристалл.

Длинные игольчатые кристаллы формируются при температуре –5 градусов, а очень плоские пластинчатые кристаллы при температуре –15 градусов. После рождения, каждая снежинка проживает собственную жизнь, и принимает форму, которую другая снежинка никогда не повторит, – объясняют в ведомстве. Поделиться

По словам синоптиков, абсолютно каждая снежинка выглядит неповторимо, речь идет и о кружевных узорах и даже уникальности каждой ледяной иглы.