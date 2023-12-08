Синоптики раскрыли феномен уникальности снежинок

Большинство людей хотя бы раз в жизни слышали о том, что абсолютно каждая снежинка уникальна. Синоптики Укргидрометцентра наконец-то решили объяснить, как такое возможно.
Что важно знать о снежинках
По словам специалистов, никто и никогда не найдет двух по-настоящему одинаковых снежинок, и не только на Земле, но и во Вселенной.
Что важно понимать, всего существует более 135 типов снежинок.
В большинстве случаев их размер едва достигает 5 миллиметров. Несмотря на это, был случай, когда удалось зафиксировать снежинку, которая достигала в своем размере 3,5 сантиметра.
Как отмечают синоптики, на самом деле снежинки абсолютно прозрачны, поскольку, как известно, они образуются из чистого льда.
От чего зависит форма снежинок
Специалисты обращают внимание, что именно температура, при которой образуется кристалл, а также непосредственно влажность воздуха, определяют, какую форму будет иметь кристалл.
По словам синоптиков, абсолютно каждая снежинка выглядит неповторимо, речь идет и о кружевных узорах и даже уникальности каждой ледяной иглы.
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