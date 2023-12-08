Синоптики розкрили феномен унікальності сніжинок

Більшість людей хоча б раз у житті чули про те, що абсолютно кожна сніжинка є унікальною. Синоптики Укргідрометцентру нарешті вирішили пояснити, як це можливо.
Що важливо знати про сніжинки
За словами фахівців, ніхто й ніколи не знайде двох по-справжньому однакових сніжинок, і не лише на Землі, але й у Всесвіті.
Що важливо розуміти, загалом існує понад 135 типів сніжинок.
У більшості випадків їхній розмір ледве досягає 5 міліметрів. Попри це, був випадок, коли вдалося зафіксувати сніжинку, яка сягала у своєму розмірі аж 3,5 сантиметри.
Як зазначають синоптики, насправді сніжинки абсолютно прозорі, оскільки, які відомо, вони утворюються з чистого льоду.
Від чого залежить форма сніжинок
Фахівці звертають увагу на те, що саме температура, при якій утворюється кристал, а також безпосередньо вологість повітря, визначають, яку форму буде мати кристал.
За словами синоптиків, абсолютно кожна сніжинка виглядає неповторно, йдеться і про мереживні візерунки та навіть унікальність кожної льодяної голки.
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