Синоптики розкрили феномен унікальності сніжинок

Більшість людей хоча б раз у житті чули про те, що абсолютно кожна сніжинка є унікальною. Синоптики Укргідрометцентру нарешті вирішили пояснити, як це можливо.

Що важливо знати про сніжинки

За словами фахівців, ніхто й ніколи не знайде двох по-справжньому однакових сніжинок, і не лише на Землі, але й у Всесвіті.

Що важливо розуміти, загалом існує понад 135 типів сніжинок.

У більшості випадків їхній розмір ледве досягає 5 міліметрів. Попри це, був випадок, коли вдалося зафіксувати сніжинку, яка сягала у своєму розмірі аж 3,5 сантиметри.

Як зазначають синоптики, насправді сніжинки абсолютно прозорі, оскільки, які відомо, вони утворюються з чистого льоду.

Проте ми бачимо їх білими, це пов'язано з віддзеркаленням усього спектру світла на малих гранях сніжного кристалу, – наголошують в Укргідрометцентрі. Поширити

Від чого залежить форма сніжинок

Фахівці звертають увагу на те, що саме температура, при якій утворюється кристал, а також безпосередньо вологість повітря, визначають, яку форму буде мати кристал.

Довгі голчасті кристали формуються при температурі -5 градусів, а дуже плоскі пластинчасті кристали при температурі -15 градусів. Після народження, кожна сніжинка проживає власне життя, і набуває форми, яку інша сніжинка ніколи не повторить, – пояснюють у відомстві. Поширити

За словами синоптиків, абсолютно кожна сніжинка виглядає неповторно, йдеться і про мереживні візерунки та навіть унікальність кожної льодяної голки.