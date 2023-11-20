Интенсивность боевых действий в Украине с обеих сторон отрицает утверждение многих высокопоставленных лиц и аналитиков о якобы тупике в войне.
Что известно о крайне высокой изменчивости ситуации на фронте в Украине
По информации журналистов издания, материал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с утверждениями о якобы тупике в войне мог вызвать у части внешних наблюдателей ошибочное представление о снижении интенсивности боевых действий.
Однако, как говорится в материале издания, упорные бои продолжаются вдоль всей линии фронта и с обеих сторон есть потери.
Например, Авдеевки авторы материала отмечают, что уже несколько недель преступная армия РФ пытается продвинуться вперед и окружить город, однако украинские военные оказывают яростное сопротивление и отражают вражеские атаки.
Авторы публикации подчеркивают, что пока преступная армия РФ безуспешно пытается продвинуться на востоке Украины, ВСУ удалось создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Журналисты подчеркивают, что действия украинских военных подчеркивают, насколько опасна ситуация с обеих сторон.
По мнению директора проекта критических угроз из Американского института предпринимательства Фредерика В. Кагана, позиционную войну в Украине нельзя называть "тупиком".
Что известно о факторах влияния на ситуацию на фронте
Он отметил, что существует ряд факторов, которые могут склонить успех на сторону одной из сторон.
По словам бывшего командующего Силами США в Европе Бена Ходжеса, оценивать успехи украинских военных исключительно по результатам контрнаступления в течение летних месяцев было бы ошибкой.
Он также признался, что поражен тем, "насколько линейными и ориентированными на землю остаются некоторые наблюдатели" войны.
Но время, как оружие и боеприпасы, является стратегическим товаром, и Кремль явно надеется, что он сможет пережить западных союзников Украины.
Бывший командующий НАТО Филипп Бридлав предупредил, что Украина в конечном счете проиграет, если Запад продолжит давать украинцам "только то, что им нужно, чтобы остаться на поле боя, а не то, что им нужно для победы".
Украинские бойцы на передовой отмечают, что россияне оказывают постоянное безумное давление на востоке.
И хотя большинство дней карта будет оставаться почти неизменной, но для того чтобы линии не двигались, нужен собственный "жестокий танец".
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