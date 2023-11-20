Интенсивность боевых действий в Украине с обеих сторон отрицает утверждение многих высокопоставленных лиц и аналитиков о якобы тупике в войне.

Что известно о крайне высокой изменчивости ситуации на фронте в Украине

По информации журналистов издания, материал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с утверждениями о якобы тупике в войне мог вызвать у части внешних наблюдателей ошибочное представление о снижении интенсивности боевых действий.

Однако, как говорится в материале издания, упорные бои продолжаются вдоль всей линии фронта и с обеих сторон есть потери.

Например, Авдеевки авторы материала отмечают, что уже несколько недель преступная армия РФ пытается продвинуться вперед и окружить город, однако украинские военные оказывают яростное сопротивление и отражают вражеские атаки.

Бои продолжаются, и небольшая территория переходит из рук в руки, а мрачное количество потерь растет. По словам солдат и военных аналитиков, украинские войска в большинстве своем сорвали атаки России, используя комбинацию беспилотников и кассетных боеприпасов, чтобы нанести России одни из самых тяжелых потерь в войне, - отмечается в материале. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что пока преступная армия РФ безуспешно пытается продвинуться на востоке Украины, ВСУ удалось создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Журналисты подчеркивают, что действия украинских военных подчеркивают, насколько опасна ситуация с обеих сторон.

По мнению директора проекта критических угроз из Американского института предпринимательства Фредерика В. Кагана, позиционную войну в Украине нельзя называть "тупиком".

Что известно о факторах влияния на ситуацию на фронте

Он отметил, что существует ряд факторов, которые могут склонить успех на сторону одной из сторон.

С одной стороны, у западных арсеналов уже есть оружие, необходимое для решения почти всех задач, которые встают перед комбатантами в Украине. С другой стороны, полная мобилизация Россией своей экономики и общества может склонить весы в пользу Кремля, подчеркнул Каган. Поделиться

По словам бывшего командующего Силами США в Европе Бена Ходжеса, оценивать успехи украинских военных исключительно по результатам контрнаступления в течение летних месяцев было бы ошибкой.

Он также признался, что поражен тем, "насколько линейными и ориентированными на землю остаются некоторые наблюдатели" войны.

Как показательно, что после девяти лет конфликта, через два года после вторжения России, со всеми преимуществами Кремля на своей стороне, они могут контролировать лишь около 18% Украины, - подчеркнул Ходжес. Поделиться

Но время, как оружие и боеприпасы, является стратегическим товаром, и Кремль явно надеется, что он сможет пережить западных союзников Украины.

Бывший командующий НАТО Филипп Бридлав предупредил, что Украина в конечном счете проиграет, если Запад продолжит давать украинцам "только то, что им нужно, чтобы остаться на поле боя, а не то, что им нужно для победы".

Украинские бойцы на передовой отмечают, что россияне оказывают постоянное безумное давление на востоке.

И хотя большинство дней карта будет оставаться почти неизменной, но для того чтобы линии не двигались, нужен собственный "жестокий танец".