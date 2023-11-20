Ситуація на фронті в Україні дозволяє стрімко отримати перевагу одній із сторін — NYT

Інтенсивність бойових дій в Україні з обох сторін заперечує твердження багатьох високопосадових осіб та аналітиків про нібито глухий кут у війні.
Що відомо про вкрай високу мінливість ситуації на фронті в Україні
За інформацією журналістів видання, матеріал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із твердженнями про нібито глухий кут у війні міг викликати у частини зовнішніх спостерігачів хибне уявлення про зниження інтенсивності бойових дій.
Однак, як йдеться у матеріалі видання, запеклі бої тривають уздовж усієї лінії фронту і з обох сторін є втрати.
Наприкладі Авдіївки автори матеріалу зазначають, що вже кілька тижнів злочинна армія РФ намагається просунутись вперед і оточити місто, однак українські військові чинять шалений опір і відбивають ворожі атаки.
Автори публікації підкреслюють, що поки злочинна армія РФ безуспішно намагається просунутись на сході України, ЗСУ вдалось створити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Журналісти підкреслюють, що дії українських військових підкреслюють, наскільки небезпечною може залишатись ситуація з обох сторін.
На думку директора проекту критичних загроз з Американського інституту підприємництва Фредеріка В. Кагана, позиційну війну в Україні не можна називати “глухим кутом”.
Що відомо про фактори впливу на ситуацію на фронті
Він зазначив, що існує ціла низка факторів, які можуть схилити успіх на бік однієї зі сторін.
За словами колишнього командувача Силами США в Європі Бена Ходжеса, оцінювати успіхи українських військових виключно за результатами контрнаступу протягом літніх місяців було б помилкою.
Він також зізнався, що вражений тим, "наскільки лінійними та орієнтованими на землю залишаються деякі спостерігачі" війни.
Але час, як і зброя та боєприпаси, є стратегічним товаром, і Кремль явно сподівається, що він зможе пережити західних союзників України.
Колишній командувач НАТО Філіп Брідлав попередив, що Україна зрештою програє, якщо Захід продовжить давати українцям "тільки те, що їм потрібно, щоб залишитися на полі бою, а не те, що їм потрібно для перемоги".
Українські бійці на передовій зазначають, що росіяни чинять постійний шалений тиск на сході.
І хоч більшість днів карта залишатиметься майже незмінною, але для того, щоб лінії не рухалися, потрібен власний "жорстокий танець".
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