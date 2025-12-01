Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 138 боестолкновений с армией РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 138.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ совершили 138 боевых столкновений с армией РФ по разным направлениям фронта.
  • Украинские защитники успешно отразили многочисленные атаки и продолжают контрдиверсионные мероприятия.
  • Российские войска совершили авиационные удары и обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 1 декабря

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемых авиабомба, а также осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал укрепление наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Синельниково, Обуховка, Нововасиловка.

  • На Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки.

  • На Лиманском направлении сегодня агрессор 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Карповка, Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дробышево, Ставки, Заречное. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

  • На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Серебрянка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

  • На Краматорском направлении с начала суток враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Пазено, Николаевка и Ступочки.

  • На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в направлении населенных пунктов Николайполья, Константиновка и Бересток. Силы обороны уже отразили 15 вражеских атак, еще три атаки продолжаются.

  • На Покровском направлении сегодня враг 43 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Шахово, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровно, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал. До сих пор бои продолжаются в десяти локациях. Силы обороны эффективно проводят контрдиверсионные мероприятия в районе населенного пункта Покровска, потери врага уточняются.

  • На Александровском направлении наши защитники отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Егоровка, Привольное и Рыбное.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Затишье, Новое Запорожье, Варваровка, Привольное, Гуляйполе. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

