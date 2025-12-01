Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 138 боестолкновений с армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.12.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемых авиабомба, а также осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз атаковал укрепление наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Синельниково, Обуховка, Нововасиловка.

На Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Карповка, Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дробышево, Ставки, Заречное. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Славянском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка и Серебрянка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Пазено, Николаевка и Ступочки.