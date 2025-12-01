Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 138 боєзіткнень з армією РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 01.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував укріплення наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять бойових зіткнень поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 16 разів атакував у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають три бойові зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка та Серебрянка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пазено, Миколаївка та Ступочки.