Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 138 боєзіткнень з армією РФ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 138.
Головні тези:
- З початку доби Збройні сили України вступили у 138 бойових зіткнень з армією РФ на різних напрямках фронту.
- Російські війська здійснили авіаційні удари та обстріли позицій українських військ та населених пунктів.
- Українські захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів, ведуть контрдиверсійні заходи та утримують оборону на різних напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 1 грудня
Оперативна інформація станом на 16:00 01.12.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіабомби, а також здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував укріплення наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка.
На Куп’янському напрямку тривають п’ять бойових зіткнень поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 16 разів атакував у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають три бойові зіткнення.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка та Серебрянка. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.
На Краматорському напрямку з початку доби ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пазено, Миколаївка та Ступочки.
На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у напрямку населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка і Бересток. Сили оборони вже відбили 15 ворожих атак, ще три атаки тривають.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 43 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Шахове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Філія та у напрямку населеного пункту Гришине. Дотепер бої тривають у десяти локаціях. Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати ворога уточнюються.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 14 атак ворога у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Вербове, Вишневе, Єгорівка, Привільне та Рибне.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано дев’ять бойових зіткнень у районах населених пунктів Затишшя, Нове Запоріжжя, Варварівка, Привільне, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.
