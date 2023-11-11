Ситуация в районе Авдеевки складывается не в пользу армии РФ - спикер ОСУВ "Таврия"

Преступная армия РФ пытается усиливать давление в районе Авдеевки на Донетчине, однако в результате этого терпит еще большие потери.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, только за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 58 безуспешных атак, из которых подавляющее большинство происходило в районе Авдеевки.
По его словам, на Авдеевском направлении враг привлек пехоту и бросает в штурмы подразделения, сформированные из осужденных за уголовные преступления лиц. Он добавил, что по данным разведки также некоторые штурмовые подразделения находятся в готовности к дальнейшим действиям.
Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении
По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, украинские военные на юге уничтожили вражескую станцию РЭБ "Борисоглебск", артсистемы "Мста-С" и "Гиацинт-С".
Кроме этого Тарнавский сообщил о значительном росте потерь российских окупантов в течение последних суток.
За сутки общие потери россиян составили 642 человека, девять окупантов сдались в плен.
Уничтожены 53 единицы военной техники захватчиков, в том числе семь танков, 11 ББМ, восемь артсистем, девять беспилотников, 15 автомобилей и три единицы спецтехники, сообщил он.
Также уничтожены три состава боеприпасов, еще 37 единиц военной техники оккупантов повреждены, отметил командующий.
На направлении россияне нанесли 20 авиаударов, провели 58 боестолкновений и совершили 1019 артобстрелов, пишет Тарнавский.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны выполнили 1092 огневых задач, отметил он.
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