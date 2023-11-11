Ситуація в районі Авдіївки складається не на користь армії РФ — речник ОСУВ "Таврія"

Злочинна армія РФ намагається посилювати тиск в районі Авдіївки на Донеччині, однак внаслідок цього зазнає ще більших втрат.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, тільки протягом минулої доби російські окупанти здійснили 58 безуспішних атак, з яких переважна більшість відбувалась в районі Авдіївки.

Вчора ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Окрім піхоти застосовує значну кількість бронетехніки. Так, українські захисники відбили минулої доби 35 атак загарбників в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, а також південніше Тоненького і східніше Новокалинового. Втрати ворога відповідно різко збільшились… Активізація не проходить просто так. Втрати ворога склали 642 особи, а це майже відсотків на 30 більше ніж в попередні дні, - зазначає Штупун. Поширити

За його словами, на Авдіївському напрямку ворог залучив піхоту і кидає у штурми підрозділи, сформовані із засуджених за кримінальні злочини осіб. Він додав, що за даними розвідки, також деякі штурмові підрозділи перебувають в готовності до подальших дій.

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку

За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, українські військові на півдні знищили ворожу станцію РЕБ "Борисоглебск", артсистеми "Мста-С" та "Гіацинт-С".

Окрім цього Тарнавський повідомив про значне зростання втрат російських окупантів протягом останньої доби.

Знищено станцію РЕБ "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С". Втрати ворога у живій силі значно зросли, - наголосив Тарнавський. Поширити

За добу загальні втрати росіян склали 642 особи, дев'ять окупантів здалися в полон.

Знищено 53 одиниці військової техніки загарбників, зокрема: сім танків, 11 ББМ, вісім артсистем, дев'ять безпілотників, 15 автомобілів та три одиниці спецтехніки, повідомив він.

Також знищено три склади боєприпасів, ще 37 одиниць військової техніки окупантів пошкоджено, зауважив командувач.

На напрямку росіяни завдали 20 авіаударів, провели 58 боєзіткнень та здійснили 1019 артобстрілів, пише Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1092 вогневих завдання, зазначив він.