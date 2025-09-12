Скандал на Евровидении — несколько стран угрожают бойкотировать конкурс

"Евровидение-2026" на пороге срыва. Все больше стран заявляют о возможном бойкоте конкурса, если Израилю допустят к участию.

Несколько стран угрожают бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля

Одними из первых призывов об отстранении от участия Израиля стали распространять испанцы и ирландцы, которые подобные заявления делали и в прошлом году.

Официальной причиной дисквалификации представители этих стран называют якобы длительные и ужасающие действия в Газе, убийства журналистов и ограничение доступа к СМИ. Поделиться

Это мнение поддержал и нидерландский вещатель, заявив, что участие их страны "будет невозможным, пока Израиль будет в составе Европейского языкового союза (EBU)", добавляя, что ценности Нидерландов несовместимы с поведением Израиля.

Также о своем отказе в конкурсе через Израиль заявило и словенское представительство. Исландия же дала понять, что ее участие еще не определено, пока нет официального решения Генеральной Ассамблеи EBU.

Следует отметить, что окончательное слово об участии Израиля будет объявлено в декабре. Пока же на Европейский языковой союз оказывается давление от других стран-участниц. В том случае, если несколько вещателей откажутся от участия, конкурсу прогнозируют культурный и коммерческий провал.