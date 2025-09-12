Скандал на Евровидении — несколько стран угрожают бойкотировать конкурс

"Евровидение-2026" на пороге срыва. Все больше стран заявляют о возможном бойкоте конкурса, если Израилю допустят к участию.
Главные тезисы
- Несколько стран грозят бойкотировать участие Израиля на Евровидении из-за событий в Газе.
- Испанцы, ирландцы, Нидерланды, Словения и Исландия высказывают недовольство возможным участием Израиля в конкурсе.
- Участие Израиля вызывает споры и протесты, что может привести к культурному и коммерческому провалу Евровидения.
Несколько стран угрожают бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля
Одними из первых призывов об отстранении от участия Израиля стали распространять испанцы и ирландцы, которые подобные заявления делали и в прошлом году.
Это мнение поддержал и нидерландский вещатель, заявив, что участие их страны "будет невозможным, пока Израиль будет в составе Европейского языкового союза (EBU)", добавляя, что ценности Нидерландов несовместимы с поведением Израиля.
Также о своем отказе в конкурсе через Израиль заявило и словенское представительство. Исландия же дала понять, что ее участие еще не определено, пока нет официального решения Генеральной Ассамблеи EBU.
Следует отметить, что окончательное слово об участии Израиля будет объявлено в декабре. Пока же на Европейский языковой союз оказывается давление от других стран-участниц. В том случае, если несколько вещателей откажутся от участия, конкурсу прогнозируют культурный и коммерческий провал.
