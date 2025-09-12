Скандал на Євробаченні — кілька країн погрожують бойкотувати конкурс
Скандал на Євробаченні — кілька країн погрожують бойкотувати конкурс

Євробачення
Джерело:  Variety

"Євробачення-2026" на порозі зриву. Щодалі все більше країн заявляють про можливий бойкот конкурсу, якщо Ізраїлю допустять до участі.

Головні тези:

  • Кілька країн загрожують бойкотувати Євробачення через можливу участь Ізраїлю.
  • Іспанці, ірландці та інші заявляють про відсторонення Ізраїлю у зв'язку з діями у Газі.
  • Нідерланди, Словенія та Ісландія розглядають можливість відмови участі з цієї причини.

Кілька країн погрожують бойкотувати Євробачення через участь Ізраїлю

Одними з перших заклики про відсторонення від участі Ізраїлю почали поширювати іспанці та ірландці, які подібні заяви робили і минулого року.

Офіційною причиною дискваліфікації представники цих країн називають нібито тривалі та жахливі дії у Газі, вбивства журналістів та обмеження доступу до ЗМІ.

Цю думку підтримав і нідерландський мовник, заявивши, що участь їхньої країни "буде неможливою, допоки Ізраїль буде у складі Європейського мовного союзу (EBU)", додаючи, що цінності Нідерландів несумісні з поведінкою Ізраїлю.

Також про свою відмову у конкурсі через Ізраїль заявило і словенське представництво. Ісландія ж дала зрозуміти, що її участь ще невизначена, поки немає офіційного рішення Генеральної Асамблеї EBU.

Варто зазначити, що кінцеве слово щодо участі Ізраїлю буде оголошено в грудні. Наразі ж на Європейський мовний союз чиниться тиск від інших країн-учасниць. У тому разі, якщо кілька мовників таки відмовляться від участі, конкурсу прогнозують культурний та комерційний провал.

Нагадаємо, що наступного року у Відні, Австрія, відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс "Євробачення". Україна вже підтвердила свою участь та оголосила Джамалу музичною продюсеркою Нацвідбору.

