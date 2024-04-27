Скандальное ДТП в Броварах. Суд избрал меру пресечения подозреваемому

Вечером 26 апреля глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешеходов. Пострадали четыре человека.

Суд отправил Майбоженко под стражу

27 апреля сообщено о подозрении должностному лицу РГА Киевщины, совершившему ДТП с четырьмя пострадавшими.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). Поделиться

В Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Позже подозреваемый в совершении ДТП в Броварах Владимир Майбоженко получил от суда меру пресечения, которую просила прокуратура.

По ходатайству прокуроров Майбоженко, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Пострадавшие в результате ДТП в Броварах — в тяжелом состоянии

Трое взрослых и ребенок, пострадавший от действий нетрезвого водителя в Броварах, находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Угроза их жизни высока, — сообщил прокурор Киевской областной прокуратуры. Поделиться

ДТП в Броварах: что известно

По данным следствия, 26 апреля 2024 года в Броварах чиновник райгосадминистрации Киевщины, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.