Скандальное ДТП в Броварах. Суд избрал меру пресечения подозреваемому

Вечером 26 апреля глава Броварской РГА Владимир Майбоженко, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешеходов. Пострадали четыре человека.
27 апреля подозреваемый получил от суда меру пресечения.
Суд отправил Майбоженко под стражу
27 апреля сообщено о подозрении должностному лицу РГА Киевщины, совершившему ДТП с четырьмя пострадавшими.
В Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Позже подозреваемый в совершении ДТП в Броварах Владимир Майбоженко получил от суда меру пресечения, которую просила прокуратура.
По ходатайству прокуроров Майбоженко, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей сроком на 2 месяца.
Пострадавшие в результате ДТП в Броварах — в тяжелом состоянии
Трое взрослых и ребенок, пострадавший от действий нетрезвого водителя в Броварах, находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.
ДТП в Броварах: что известно
По данным следствия, 26 апреля 2024 года в Броварах чиновник райгосадминистрации Киевщины, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.
По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.
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