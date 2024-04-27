Скандальна ДТП у Броварах. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Категорія
Події
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Скандальна ДТП у Броварах. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Суд
Джерело:  Прокуратура Київської області

Ввечері 26 квітня глава Броварської РДА Володимир Майбоженко, перебуваючи у нетверезому стані, здійснив наїзд на пішоходів. Постраждало четверо людей.

27 квітня підозрюваний отримав від суду запобіжний захід.

Суд відправив Майбоженка під варту

27 квітня повідомлено про підозру посадовцю РДА Київщини, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Пізніше підозрюваний у скоєнні ДТП в Броварах Володимир Майбоженко отримав від суду запобіжний захід, який просила прокуратура.

За клопотанням прокурорів Майбоженку, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на 2 місяці.

Постраждалі внаслідок ДТП в Броварах — у важкому стані

Троє дорослих і дитина, які постраждали від дій нетверезого водія у Броварах, знаходяться у лікарні у вкрай важкому стані.

Загроза їх життю є високою, — повідомив прокурор Київської обласної прокуратури.

ДТП у Броварах: що відомо

За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками діагностовано у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох — тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

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