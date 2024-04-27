Скандальна ДТП у Броварах. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Ввечері 26 квітня глава Броварської РДА Володимир Майбоженко, перебуваючи у нетверезому стані, здійснив наїзд на пішоходів. Постраждало четверо людей.

Суд відправив Майбоженка під варту

27 квітня повідомлено про підозру посадовцю РДА Київщини, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Поширити

До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Пізніше підозрюваний у скоєнні ДТП в Броварах Володимир Майбоженко отримав від суду запобіжний захід, який просила прокуратура.

За клопотанням прокурорів Майбоженку, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на 2 місяці.

Постраждалі внаслідок ДТП в Броварах — у важкому стані

Троє дорослих і дитина, які постраждали від дій нетверезого водія у Броварах, знаходяться у лікарні у вкрай важкому стані.

Загроза їх життю є високою, — повідомив прокурор Київської обласної прокуратури. Поширити

ДТП у Броварах: що відомо

За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.